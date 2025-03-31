То, что для одних является хаосом, для других — возможностью. Пекин внимательно следит за европейским континентом, пока старые атлантические союзники ссорятся между собой.

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале министр иностранных дел Китая Ван И назвал свою страну "непоколебимой конструктивной силой в меняющемся мире". Другими словами, США могут менять курс с каждым избирательным циклом, но Китай останется стабильным.

После выступлений президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщение Ван И о том, что "Китай всегда видел в Европе важный полюс в многополярном мире", а также его акцент на том, что "обе стороны являются партнерами, а не конкурентами", идеально вписались в основную тему нынешнего политического форума в Bayerischer Hof — "многополяризация мира".

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Суть была ясной: на фоне роста напряженности в трансатлантических отношениях, особенно между Вашингтоном и Берлином, Китай готов стать надежным партнером и защитником "равноправного и упорядоченного многополярного мира" (то есть мира, "освобожденного" от доминирования США).

Пекин имеет все основания быть довольным состоянием своих отношений с ключевыми европейскими странами. Почти десятилетие Китай был главным торговым партнером Германии, и хотя в 2024 году уступил эту позицию из-за споров по экспорту автомобилей, экономические связи между странами остаются мощными.