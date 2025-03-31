Те, що для одних є хаосом, для інших — можливістю. Пекін уважно стежить за європейським континентом, поки давні атлантичні союзники сваряться між собою.

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому міністр закордонних справ Китаю Ван Ї назвав свою країну "непохитною конструктивною силою у світі, що змінюється". Іншими словами, США можуть змінювати курс з кожним виборчим циклом, але Китай залишатиметься стабільним.

Після виступів президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн меседж Ван Ї про те, що "Китай завжди бачив у Європі важливий полюс у багатополярному світі", а також його наголос на тому, що "обидві сторони є партнерами, а не суперниками", ідеально вписалися в головну тему цьогорічного політичного форуму в Bayerischer Hof — "багатополяризація світу".

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Суть була зрозумілою: на тлі зростання напруженості у трансатлантичних відносинах, особливо між Вашингтоном і Берліном, Китай готовий стати надійним партнером і захисником "рівноправного та впорядкованого багатополярного світу" (тобто світу, "звільненого" від домінування США).

Пекін має всі підстави бути задоволеним станом своїх відносин із ключовими європейськими країнами. Майже десятиліття Китай був головним торговельним партнером Німеччини, і хоча у 2024 році поступився цією позицією через суперечки щодо експорту автомобілів, загалом економічні зв’язки між двома країнами залишаються потужними.