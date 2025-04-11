У Трампа есть очевидная слабость, которая делает слабой и Америку. Он ставит американскую экономику под угрозу ради личной прихоти, заметной уязвимости.

Всю свою взрослую жизнь Трамп наживался на людях. Это его способ действия. Вместо совести у него — привычка к вытеснению. Это не он обманывает других — это, по его убеждению, все обманывают его.

С возрастом эта особенность превратилась в уязвимость. Он, кажется, действительно верит, что все его обманывают. Он не различает себя и государство. И не понимает, как работает любая важная политика. Это означает, что кто угодно, кто имеет к нему доступ и понимает его уязвимость, может сформировать разрушительную для США политическую линию.

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Простой пример этого — еще до введения тарифов — это Украина. Где-то Трамп услышал, что Украина обманывает Соединенные Штаты. И как только эта мысль закрепилась в его сознании, он стал ее рабом. Он неоднократно повторял, что Украина должна США $350 млрд.