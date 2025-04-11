У Трампа є очевидна слабкість, яка робить слабкою й Америку. Він наражає американську економіку на ризик заради особистої примхи, помітної вразливості.

Усе своє доросле життя Трамп наживався на людях. Це його спосіб дій. Замість совісті в нього — звичка до витіснення. Це не він ошукує інших — це, за його переконанням, всі ошукують його.

З віком ця особливість перетворилася на вразливість. Він, здається, справді вірить, що всі його ошукують. Він не розрізняє себе і державу. І не розуміє, як працює жодна важлива політика. Це означає, що будь-хто, хто має до нього доступ і розуміє його вразливість, може сформувати руйнівну для США політичну лінію.

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Простий приклад цього — ще до введення тарифів — це Україна. Десь Трамп почув, що Україна ошукує Сполучені Штати. І щойно ця думка закріпилася в його свідомості, він став її заручником. Він неодноразово повторював, що Україна винна США $350 млрд.