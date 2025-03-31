"Никто не хотел признаться, что не видит этих прекрасных одежд; ведь, признав это, он бы объявил себя либо глупцом, либо непригодным для своей должности". Ганс Кристиан Андерсен, "Новое платье короля".

Маск-Трамп унаследовали государство с беспрецедентной мощью и эффективностью – и разбирают его на части. Они также унаследовали сеть союзов и отношений, поддерживавшую крупнейшую экономику в истории человечества. Это тоже разрушается.

На днях вице-президент США JD Ванс вместе с женой посетил американскую военную базу в Гренландии, пробыв там три часа. К ним присоединились советник по национальной безопасности Майк Волтц и его жена.

Только что нарушив закон, используя опасную социальную платформу для ненужного группового чата, в котором они слили журналисту конфиденциальные данные о военном нападении, Волтц и Ванс, возможно, надеялись сменить тему, присоединившись к поездке, которую изначально анонсировали как просмотр гонок на собачьих упряжках женой Ванса.

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Общий контекст — настойчивые заявления Дональда Трампа о том, что Америка должна забрать себе Гренландию, которая является автономным регионом Дании.

Первоначальный план предполагал, что Уша Ванс посетит гренландцев, исходя, по-видимому, из логики, что вторая леди могла бы стать эффективной агитаторшей колониального подчинения. Однако никто не захотел ее видеть, а бизнесы Гренландии отказались использовать свои заведения как фон для фотосессий или даже просто обслуживать незваных американцев. Так что вместо этого супруги совершили короткий визит на космическую базу Питуффик.

На базе, расположенной на крайнем севере острова, американские гости сфотографировались и пообедали с военнослужащими. Они использовали базу как фон для пресс-конференции, на которой просто повторили уже готовые тезисы; ничего нового не было пережито, ничего не было усвоено, ничего разумного не прозвучало.

Ванс, который не покидал территорию базы и никогда ранее не был в Гренландии, был абсолютно уверен, как должны жить гренландцы. Он обратился к ним с политическим призывом, хотя ни одного гренландца рядом не было. Он заявил, что Дания не обеспечивает безопасность гренландцев в Арктике, а Соединенные Штаты это сделают. Следовательно, Гренландия должна присоединиться к США.

Чтобы разобраться во всем этом абсурде, требуется немалое терпение.

База в Питуффике (ранее Туле) существует лишь потому, что Дания позволила Соединенным Штатам построить ее в сложный период. Десятилетиями она служила США как ключевой элемент ядерного арсенала, а затем – как система раннего предупреждения о ядерной атаке сначала со стороны СССР, а затем России.