Покровск – тупик для российских войск, через который не проходят никакие трассы глобальной логистики. Зачем он Путину, никто в мире не понимает

Трудно представить, что глобальные звонки и визиты последней недели и следующих нескольких – это из-за контроля над Покровском Донецкой области Украины. Скорее, речь идёт о материальных основах нового мирового порядка.

Когда он будет описан словами договоров, они, возможно, существенно будут отличаться от привычных сейчас.

Если смотреть на географическую символику происходящего, транскаспийский маршрут между Китаем и Европой силой США открывается. Одновременно путь Северный океан – Персидский залив через Южный Кавказ оказывается под влиянием США.

Северный морской маршрут между Китаем и Европой силой США закрывается или же ставится под контроль тарифным планом между Аляской и Камчаткой. Мир ожидает открытия классического Шёлкового пути между Китаем и Европой, когда войны на Ближнем Востоке прекратятся. Всё это становится ближе к реальности усилиями США.

РФ больше не сможет нести хаос ни на одной из этих глобальных трасс, устраивая войны и повреждая подводные кабели. Возможно, мир когда-нибудь узнает, что РФ предложила Китаю, чтобы он втянулся в эту авантюру. Сейчас Путину придётся лично сообщить о форс-мажоре всем, кто давал ему деньги на хаос, и у кого он требовал деньги, угрожая геополитическими последствиями.

Об этом поговорят, но никто уже не будет слушать российский булшит про московскую церковь в Киеве, Медведчука на Банковой, роспуск НАТО и прочие "первопричины" войны. Боевые действия на годы и десятилетия могут быть остановлены подписями фронтовых командиров – время от времени так случается, и политический булшит они не подписывают.

Покровск – тупик для российских войск, через который не проходят никакие актуальные трассы глобальной логистики. Зачем он Путину, никто в мире не понимает, даже венчурные девелоперы. Видимо, без Покровска РФ развалится – таков теперь масштаб империй.

Поэтому путиноиды будут его атаковать до даты объявления новой капитуляции 15 августа – пока неизвестно, чьей именно. Потом ещё будут атаковать в течение 30 дней перемирия и ещё 30 дней переговоров о мире. Возможно, от этого зависит, эмигрирует ли Путин на Аляску или станет губернатором Чукотки.

Волна хаоса, которую РФ запустила в мир, отскочила от края Ойкумены и возвращается к своему источнику.

