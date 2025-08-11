Покровськ – глухий кут для російських військ, через який не проходять жодні траси глобальної логістики. Навіщо він Путіну, ніхто у світі не розуміє

Важко уявити, що глобальні передзвони й візити останнього тижня і наступних кількох – це через контроль над Покровськом Донецької області України. Скоріше, це про матеріальні основи нового світового порядку.

Коли він буде описаний словами договорів, вони можливо суттєво відрізнятимуться від звичних зараз.

Якщо дивитись на географічну символіку того, що відбувається, транскаспійський маршрут між Китаєм і Європою силою США відкривається. Одночасно шлях Північний океан – Перська затока через Південний Кавказ опиняється під впливом США.

Північний морський маршрут між Китаєм і Європою силою США закривається, або ж ставиться під контроль тарифним планом між Аляскою і Камчаткою. Світ очікує відкриття класичного шовкового шляху між Китаєм і Європою, коли війни на Близькому Сході припиняться. Це все ближче до реальності зусиллями США.

РФ більше не зможе нести хаос на жодній з цих глобальних трас, влаштовуючи війни й пошкоджуючи підводні кабелі. Можливо, світ колись дізнається, що РФ запропонувала Китаю, щоб він втягнувся в цю авантюру. Наразі Путін має особисто повідомити про форс-мажор усіх, хто давав йому гроші на хаос, і з кого він вимагав гроші, погрожуючи геополітичними наслідками.

Про це поговорять, але ніхто вже не буде слухати російський булшит про московську церкву в Києві, Мєдвєдчука на Банковій, розпуск НАТО та інші "першопричини" війни.

Бойові дії на роки й десятиліття можуть бути зупинені підписами фронтових командирів, час від часу так трапляється, і політичний булшит вони не підписують.

Покровськ – глухий кут для російських військ, через який не проходять жодні актуальні траси глобальної логістики. Навіщо він Путіну, ніхто у світі не розуміє, навіть венчурні девелопери. Мабуть, без Покровська РФ розвалиться, такий тепер масштаб імперій.

Тому путіноїди його будуть атакувати до дати оголошення нової капітуляції 15 серпня, поки невідомо, кого саме. Потім ще будуть атакувати протягом 30 днів перемир’я і ще 30 днів переговорів про мир. Можливо, від цього залежить, чи емігрує Путін на Аляску, чи стане губернатором Чукотки.

Хвиля хаосу, яку РФ запустила у світ, відскочила від краю Ойкумени й повертається до свого джерела.

