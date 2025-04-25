Краеугольный камень — это элемент, на котором держится весь угол любого сооружения. Вынешь какой-то другой — стена устоит, вынешь краеугольный — всё здание рухнет. Обычно краеугольные камни закладываются архитекторами задолго до начала строительных работ, но в нашем случае мы узнали о его существовании постфактум.

Вопреки расхожему мнению, глобальная безопасность не возникла автоматически после Второй мировой войны, хотя территориальная целостность государств и была зафиксирована в Уставе ООН.

Процесс перекройки границ и переселения народов продолжался и после победы, охватывая порой десятки, а иногда и тысячи квадратных километров. В 1950–1970-х годах старые и новые европейские государства признавали друг друга в новых границах, пока в 1975 году взаимные обязательства не были подытожены в Заключительном акте Хельсинкской конференции. Да и то — неприкосновенность границ не распространялась на остальной мир.

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Однако не прошло и 20 лет, как эту систему начали расшатывать реваншисты и сепаратисты. Многие регионы претендовали на роль краеугольного камня, на котором испытывалась прочность Хельсинкской системы: Карабах, Абхазия, Приднестровье, Косово, Осетия. Но ни один из них не приобрёл такого значения, как Крым.

Именно этот полуостров, пусть и невольно, стал полем главного столкновения начала XXI века — силы права против права силы. И от того, как будет решена крымская проблема, зависит судьба не только Украины или России, но и всего мира.