Игра в нормализацию ведется по правилам реалистов, в которых нет места "конфликту цивилизаций"

Процесс коррекции отношений США с Россией не строится на разрешении противоречий — их слишком много, от контроля над ядерным вооружением до борьбы за Арктику.

Со стороны США он теперь строится по принципу — меньше фронтальных столкновений там, где это дорого и неудобно, и больше сделок там, где можно урвать свое. Структурное соперничество никуда не исчезает — его просто временно заворачивают в "дипломатическую упаковку".

Читайте также Новый формат переговоров. О чем Трамп два часа говорил с Путиным

Игра в нормализацию ведется по правилам реалистов: война в Украине становится не центральной темой для США, а одной из важных задач — перераспределения рынков, логистических маршрутов, реализации коммерческих проектов. То, что недавно называли "конфликтом цивилизаций", превращается для США в разменную монету определенного номинала.

Китай в этом процессе — дополнительная карта в рукаве. С одной стороны, РФ может предложить США то, что Китай откажется дать — редкоземельные металлы, рынки сбыта, логистическую инфраструктуру, прибыльные проекты в добыче энергоресурсов.

С другой стороны, США имеют влияние на Китай против РФ, потому что могут дать КНР то, чего РФ не может — технологии и инвестиции, и главное — сохранить свой рынок сбыта для китайских товаров. Поэтому РФ понимает, что возможно повторение по сценарию Никсон – Киссинджер – Мао.

Вероятно, будет новая модель отношений между США и РФ — параллельная конфронтация и параллельное сотрудничество.

Не холодная война и не разрядка, а прагматизм двух уставших игроков, которым нужно время, чтобы передохнуть перед следующей схваткой.

Все сводится к привычной игре интересов и прагматизму: отступить там, где дорого бороться, и закрепиться там, где можно диктовать правила, и, главное – извлекать выгоду.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net