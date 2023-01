Китай vs Тайвань: к 2027-му будет понятно, нужна ли КНР война. Разбор интервью главы ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс дал интервью. В интервью было много об Украине, поэтому в украинские СМИ попали его выводы о перспективах нашей войны.

Но в интервью еще говорилось о Китае: Бернс сказал, что глава КНР Си Цзиньпин приказал Народно-освободительной армии Китая быть готовой к оккупации Тайваня до 2027 года.

Проанализируем это интервью в контексте моего анализа перспектив нападения Китая на Тайвань. Мой анализ четко определял границы – я анализировал операцию, которая должна была начинаться в ближайшие месяцы или годы. До 2027 еще осталось четыре-пять лет. Это много. И это ориентировочный срок, то есть его можно будет продлить (или нет: об этом позже).

Судя по всему, Китай также считает, что нападение вряд ли будет эффективным и успешным, если КНР начнет операцию раньше и имеющимися силами. Если нападать нужно в ближайшее время, то мобилизация Китая перед нападением будет мощной, но вряд ли системной (ибо не хватит времени). Можно ли сказать в таком случае, что Китай начал анонсированную в моем анализе мобилизацию, но решил делать ее более растянутой и системной?

Посмотрим, что именно сказал глава ЦРУ.

Буду приводить прямые цитаты, чтобы ничего не перепутать. Ибо функционеры такого уровня очень осторожны в собственных словах.

"A few weeks before Putin launched his invasion in Ukraine, when they met at the Winter Olympics in Beijing, they proclaimed a friendship without limits. So, it turns out that there actually are some limits to that partnership".

"За несколько недель до того, как президент РФ Владимир Путин начал вторжение в Украину, когда они (Путин и Си Цзиньпин. – Ред.) встретились на зимних Олимпийских играх в Пекине, они провозгласили дружбу без границ. Следовательно, оказывается, что это партнерство действительно имеет определенные границы".

То есть, Бернс говорит, что перед началом вторжения Си дал безлимитный кредит доверия Путину, но что-то произошло. Бернс прямо говорит, что произошло.

"But it's been interesting to watch the Chinese leadership's reaction to the war in Ukraine. I don't think any foreign leader has paid more careful attention to that war and Russia's poor military performance than Xi Jinping has, as he thinks about his own ambitions in Taiwan and elsewhere.".

"Но интересно было наблюдать за реакцией китайского руководства на войну в Украине. Я не думаю, что ни один иностранный лидер уделял такое внимание этой войне и плохим военным результатам России, чем Си Цзиньпин, потому что он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах".

ЦРУ, судя по всему, пришло к тому же выводу, к которому пришел и я. Сам ход нашей войны скорректировал планы Си по перспективам нападения на Тайвань. И теперь он внимательно смотрит на результаты российской военной операции. Интересно, как ЦРУ избегает любых заявлений по поводу политических конструкций вокруг нашей войны. Ни слова о НАТО и ЕС. Сугубо о военном аспекте.

Журналист прямо спросил Бернса, ожидает ли ЦРУ начало вторжения в ближайшее время (I mean in this next year or so)?

Ответ главы ЦРУ:

"Yes, I'm not sure if I would measure it in terms of months or a year, but I would not underestimate for a moment, nor do any of my colleagues here at CIA underestimate, his ambition to control Taiwan, in other words, to unify Beijing and Taiwan on the PRC's terms.

He's insisted publicly that his preference is to do that by means short of the use of force. But we know that he's also instructed his military leadership to be ready by 2027 to launch a war. And so I think the honest answer is, the further you get into this decade, the greater the risks of a military conflict.".

"Да, я не уверен, что измерил бы это месяцами или годом, но я бы ни на мгновение не недооценивал, и никто из моих коллег здесь в ЦРУ не недооценивал, стремление Си контролировать Тайвань, иными словами, объединить Пекин и Тайвань на условиях КНР.

Он публично настаивал, что предпочитает делать это без применения силы. Но мы знаем, что Си также поручил своему военному руководству готовиться к 2027 году начать войну. Поэтому считаю, что честным ответом является то, что чем дальше вы заходите в это десятилетие, тем больше риски военного конфликта".

В чем сакральность даты в 2027 году для Китая по версии ЦРУ

Об этом Бернс не говорит прямо, но ЦРУ, похоже, сделало вывод, до которого дошел и я. В 2027 году состоится следующий съезд Компартии Китая. То есть решение о нападении будет в значительной степени зависеть от внутренних китайских проблем и расписаний. Си нужно что-то дать коммунистам и народу. Дать цель. Какое-то будущее, объясняющее, зачем это все и куда Китай будет идти. Но Бернс об этом не может говорить прямо, потому что любые его слова могут использовать КПК для внутренних репрессий. Поэтому просто "2027". То есть, по мнению ЦРУ, к 2027 году станет понятно, нужна ли Си эта война вообще. Но Китай готовится.

При этом ЦРУ не исключает, что операция Китая может начаться раньше. Бернс говорит также и о других внутренних вызовах, стоящих перед Китаем.

"China, as we saw in the expressions of frustration in the street over zero COVID-19 policy, as we see in the reality that China's economic growth figures are now at historic lows, we see in the reality that given this Chinese leadership's priority for control and order, that sometimes comes at the expense of economic common sense as well. And that can have an impact on technological innovation and everything else over time".

"Китай, как мы видели в выражениях разочарования на улицах из-за политики нулевой толерантности к COVID-19, как мы видим в реальности, что показатели экономического роста Китая сейчас достигли исторического минимума, мы видим в реальности, что, учитывая приоритет этого китайского руководства по контролю и порядку, который иногда также происходит за счет экономического здравого смысла. И это со временем может повлиять на технологические инновации и все остальное".

То есть ситуация в Китае сложная для Си Цзиньпина. Да, его лидерство и полнота власти не вызывают сомнений. Но экономическая модель Китая сейчас не приемлема для китайских элит.

Бернс не упоминает о политическом ландшафте Китая, но здесь также ситуация для Си непростая. Поэтому глава КНР и сказал армии быть готовой к любому результату, потому что ближе к 2027-му может сложиться такая ситуация, когда кроме "маленькой пабедоносной" не будет других вариантов. Политически и экономически не будет, а потому, господа генералы, приглашаем к окопу.

Будет ли теневая мобилизация Китая к 2027 году успешной

Вряд ли, если мобилизация будет действительно теневой. Скорее всего, путь, который изберет Народно-освободительная армия Китая и Си, будут относиться к чисто техническому и логистическому элементу китайской армии. Эти элементы Китай сможет нарастить с высокой вероятностью. Возможно, будут скорректированы планы развития ракетного вооружения и модернизации флота. Возможно, будут продвижения в управляемых авиационных боеприпасах и будет выбрано развитие авиации с возможностью прорыва плотной ПВО. Но проверить, как оно работает на практике, Китай не сможет.

Поднебесной нужна принципиальная другая армия, но такую армию Си не может позволить себе чисто политически. Поэтому у китайской армии до 2027-го останутся те же проблемы, но она станет несколько эффективнее в элементах, которые, скорее всего, не обеспечат Китаю высоко вероятную победу над Тайванем. А именно высокую вероятность скорой победы Китая считаю определяющей при принятии решения о начале операции.

Кажется, ЦРУ считает так же, потому что они очень внимательно смотрели на то, какие выводы сделает Си из нашей войны. Высокая вероятность будет краеугольным камнем в большинстве вариантов, кроме возникновения внутри Китая очень негативных тенденций.

А для того, чтобы операция была эффективной, нужна армия, которую Си не может себе позволить. И я сейчас не о деньгах, а о принципе.

Ибо в условиях нестабильной внутренней ситуации создавать независимую армию, воюющую по собственной инициативе, – очень велик риск. Невозможно убрать из коммунистической армии комиссаров, невозможно отдать руководство армейским генералам – это противоречит сути коммунистической идеологии. Ибо коммунисты всегда смотрят на армейцев, как на конкурентов. Как только армия в коммунистической стране начинает быть самостоятельной, партийную элиту начинают расстреливать по подвалам. А потом она начинает угнетать армейцев. Если успеет.

Поэтому и в 2026-м, и в 2027-м УПК будет иметь такие же проблемы и вопросы перед началом операции против Тайваня, которые есть и сейчас. Но, может, к тому времени забудется результат, которого достиг Путин. А может, и нет.

Ну и о цели

На самом деле я не очень уверен в том, что Си не сможет дать Китаю каких-либо целей. Китай – огромная страна, в которой действительно существуют (или существовали, сказать сложно) элиты и механизмы, умеющие находить решение. Возможно, КНР найдет какие-то новые решения. Возможно, сработают решения, которые я не считаю дееспособными. Все может быть, потому и я не могу быть уверенным в собственном выводе. Просто считаю способность Си и КПК как-то выйти из ситуации очень маловероятной.

Как ЦРУ смотрит на возможность Си найти что-нибудь привлекательное в будущем, кроме войны?

"…the further you get into decade, the greater the risks of military conflict…".

"Чем дальше, тем больше вероятность конфликта".

Такие дела.

