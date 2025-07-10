Космические расходы стран мира: Китай удваивает бюджет, постсоветские страны – удивляют

Среди стран, которые много тратят на космос, есть такие, названия которых вы меньше всего ожидали услышать в этом контексте

По данным консалтинговой компании Novaspace, специализирующейся на космической деятельности, государственные расходы стран мира на космос в 2024 году достигли $135 млрд, что составляет 22,65% от оценочного объема мировой космической экономики.

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За пять лет средства налогоплательщиков увеличили долю оборонных и гражданских некоммерческих программ, направленных на исследование и использование космоса, почти на 4,5% – в основном за счет резкого разворота в сторону военно-оборонного космоса.

Также впечатляет скачок Китая с $10 млрд до $20 млрд за последние четыре года.

Вообще, из 90 "космических" стран мира и международных организаций в клуб миллиардеров попали 12.

На приведенной схеме представлены 70 стран с государственными космическими бюджетами более $10 млн – в расчет включены абсолютно все космические программы и проекты, финансируемые правительствами (не только те, за которые отвечают исключительно министерства обороны и космические агентства).

Из постсоветского пространства впечатляют Азербайджан ($72 млн) и Туркменистан ($69 млн) – в целом здесь представлены 7 из 15 бывших республик СССР.

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