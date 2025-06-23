LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем Мнение Павла Климкина:

  • "большая семерка" должна трансформироваться и добавить "драйва";
  • какие риски несет решение Трампа нанести удар по ядерной программе Ирана;
  • Западу нужно понять, зачем он существует в этом мире. Поэтому такие дискуссии, как о расходах на оборону, могут оказаться даже полезными.

Смотрите полный выпуск программы "Климкин объясняет" на нашем Youtube-канале по ссылке.

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