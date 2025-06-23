Мнение
думки вголос
Кризис G7: Западу пора пересмотреть свою глобальную миссию
Павел Климкин
дипломат, министр иностранных дел Украины (2017-2019)
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем Мнение Павла Климкина:
- "большая семерка" должна трансформироваться и добавить "драйва";
- какие риски несет решение Трампа нанести удар по ядерной программе Ирана;
- Западу нужно понять, зачем он существует в этом мире. Поэтому такие дискуссии, как о расходах на оборону, могут оказаться даже полезными.
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