Трамп ухвалив "рішення всього життя", вдаривши по Ірану. Але його наслідки непрогнозовані

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом. Про що Думка Павла Клімкіна: "велика сімка" має трансформуватися і додати "драйву";

які ризики несе рішення Трампа завдавати удару по ядерній програмі Ірану;

Захід має зрозуміти, для чого він у світі. А тому такі дискусії, як щодо видатків на оборону, можуть стати навіть корисними. Дивіться повний випуск програми "Клімкін пояснює" на нашому Youtube-каналі за посиланням.

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