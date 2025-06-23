Думка
думки вголос
Криза G7: Заходу час переглянути свою глобальну місію
Павло Клімкін
дипломат, міністр закордонних справ України (2017-2019)
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що Думка Павла Клімкіна:
- "велика сімка" має трансформуватися і додати "драйву";
- які ризики несе рішення Трампа завдавати удару по ядерній програмі Ірану;
- Захід має зрозуміти, для чого він у світі. А тому такі дискусії, як щодо видатків на оборону, можуть стати навіть корисними.
Дивіться повний випуск програми "Клімкін пояснює" на нашому Youtube-каналі за посиланням.
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