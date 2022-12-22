Крымский Армянск и "линия Шойгу": какова роль юга Украины в решении судьбы войны

Поездка министра обороны России Сергея Шойгу на фронт войны России с Украиной оказалось на самом деле полетом над Армянском – по крайней мере, именно эту геолокацию наблюдателям удалось установить после появления видео, на котором глава российского военного ведомства осматривает позиции своих войск с вертолета.

Эта геолокация уже привела к насмешливым комментариям в социальных сетях. Вот мол, на какой фронт на самом деле летает Сергей Шойгу! На самом деле он летает над Крымом!

Однако уверен, полет над Крымом для министра обороны России – тоже не прогулка. Ведь в Крыму сейчас создаются укрепления как раз в районе все того же Армянска. И да, эти укрепления как раз и осматривал с вертолета Шойгу. Так что я бы как раз не иронизировал по поводу этого полета. Поездка Шойгу, похоже, демонстрирует, что российские власти действительно готовятся оборонять Крым от наступающих украинских войск.

На первый взгляд, такое создание "линии Шойгу" может показаться перестраховкой. Пока что не освобождена ни вся Херсонская, ни вся Запорожская область – а без этого освобождения вряд ли стоит рассчитывать на наступление украинской армии в Крыму. Но главе российского военного ведомства, думаю, необходимо демонстрировать президенту России Владимиру Путину усердие по защите Крыма.

Ведь для российского президента все оккупированные в 2014-2022 годах территории Украины – это скорее бонус к Крыму. А вот сам Крым – та самая "сакральность", которая позволила получить поддержку подавляющего большинства россиян и приступить к созданию "посткрымской" России – откровенно авторитарной, а теперь, после нападения на Украину, и откровенно тоталитарной страны. Так что для Путина важен не только контроль над Крымом, но и модель России, которую удалось создать после оккупации полуострова.

Но есть ли смысл сооружать фортификации, которые должны защитить Крым от возможного украинского наступления? С чиновничьей точки зрения, с точки зрения демонстрации преданности "хозяину", конечно же, есть. А Шойгу, как известно, чиновник, а не полководец.

А с точки зрения военной, необходимость таких укреплений весьма сомнительна. Как я уже отмечал, операция по освобождению Крыма не может состояться сама по себе. Минимальные условия для такой операции – это освобождение всего юга Украины, Херсонской и Запорожской областей. Это восстановление контроля над Каховкой, Мелитополем, Энергодаром. Это уничтожение сухопутного коридора из России в Крым, создание которого было одной из тактических целей "спецоперации" Владимира Путина против Украины.

Но все это, вероятно, будет означать разгром российской армии. Если Вооруженным Силам Украины удастся освободить юг, то это, уверен, не может не привести к такому разгрому, к полной деморализации российской армии и общества в целом.

Это не означает, что Путин автоматически потеряет власть. Но означает, что российский президент может иначе посмотреть на политическую и военную ситуацию, которая сложится в результате краха его украинской "спецоперации".

Да, понятно, что в этой ситуации Путин вновь может настаивать на "красных линиях", на "территориальной целостности России", на том, что эта "территориальная целостность" включает в себя Крым, и если на потерю юга Украины и Донбасса еще можно закрыть глаза, то вторжение в Крым – прямой путь к ядерному удару. Но вот только для ядерного удара совсем не обязательно строить фортификации.

Поэтому на самом деле России нужно защищать вовсе не Крым, а все остальные свои территориальные "приобретения". Если украинской армии удастся освободить юг Украины и приступить к освобождению Донбасса от российских войск и их наемников, если потерпят общее поражение российская армия и украинские коллаборационисты, вопрос освобождения от захватчиков Крыма может оказаться уже не военным, а политическим.

Мы будем иметь дело с ослабевшей Россией, для которой важно будет завершить войну, а вовсе не пытаться продолжать военные действия в невыгодной для себя ситуации. Но, повторюсь, только в этом случае.

Если Россия закрепится на юге Украины, то и российской оккупации Крыма в обозримом будущем, думаю, ничего угрожать не будет.

Но и в этой ситуации "линия Шойгу", похоже, будет нужна только самому Шойгу. Ну и еще Путину, который увидит, как надежно защищен от украинцев Крым и как старается его верный министр обороны.

Хотя я бы на месте Путина беспокоился сейчас вовсе не о Крыме.

Специально для Крым.Реалии

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