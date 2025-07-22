Думка
думки вголос
Пастка для друзів: народ, який опинився між Сирією та Ізраїлем
Юрій Мацарський
Військовослужбовець
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що розповідає Юрій Мацарський:
- як політика друзських шейхів змінювалася через падіння режиму Башара Асада;
- чому Ізраїлю політично вигідні політичні та релігійні розколи у Сирії;
- чи вдасться розв'язати проблему друзів.
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