Друзам довго вдавалося балансувати між сирійським режимом та Ізраїлем, але продовжувати таку політику стає дедалі складніше

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що розповідає Юрій Мацарський:

як політика друзських шейхів змінювалася через падіння режиму Башара Асада;

чому Ізраїлю політично вигідні політичні та релігійні розколи у Сирії;

чи вдасться розв'язати проблему друзів.

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