Лукашенко выгодна поддержка Путиным его провокаций. Так скоро и Крым признает российским?

Когда во время недавнего заседания Высшего совета Союзного государства (проходило онлайн, Владимир Путин находился в оккупированном Севастополе, а Александр Лукашенко в усмиренном Минске), белорусский правитель стал рассыпаться в любезностях Путину, расстраиваться, что его не пригласили в Крым и упрекать Украину, закрывшую свое воздушное пространство для самолетов из Беларуси, не только наблюдатели, но и многие представители белорусской номенклатуры усмотрели в этом шаг к будущему признанию российского статуса Крыма. Шаг, который Лукашенко не готов был сделать с 2014 года – он вообще очень осторожно относится к российским "территориальным приобретениям", не только Крым не признал российским, но и "независимости" Абхазии и Южной Осетии тоже не признавал, хоть Москва, видимо, на это очень и рассчитывала.

Однако уже через несколько дней стало ясно, зачем Лукашенко нужны были все эти крымские любезности. Ведь во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства белорусский лидер, наверное, уже знал, что готовится широкомасштабная спецоперация по дестабилизации ситуации на границе с Польшей. Уверен, что стихийно такое большое количество мигрантов на территории Беларуси не образовалось, для этого нужно было прилагать усилия на государственном уровне. Что, собственно, и происходило – ведь уже установлено, каким образом Минск "обеспечивает" нужное количество мигрантов на границах Европейского Союза.

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И в этой ситуации Лукашенко звонит Путину – в первый раз после заседания Высшего совета, подписания интеграционного декрета, согласования общей военной доктрины и своих крымских любезностей. Звонит, по сути, именно для того, чтобы пожаловаться на Польшу, чтобы с присущим наивным цинизмом обвинить соседнюю страну в кризисе, который, уверен, он же и организовал, в жесткости и агрессивных намерениях. Звонит, чтобы уверить, что он не поддастся на провокации – как заявит об этом в очередном интервью. Потому что эти провокации, разумеется, против России направлены – против кого же еще?



И Путин, и Кремль, разумеется, его поддерживает. Мы вот часто говорим о растущей зависимости Лукашенко от Путина. О том, что после подавления массовых протестов против фальсификации выборов президента Беларуси, у Лукашенко просто не осталось никаких возможностей для политического маневрирования. Путин теперь – не просто его главный политический союзник и экономический спонсор. А практически единственный союзник и спонсор. Так и Крым с Абхазией признаешь, куда деваться?

Но и Путин, думаю, все больше и больше зависим от Лукашенко, вернее – от выходок Лукашенко. Ему, как видим, приходится "вписываться" за человека, который превращается в вассала Кремля, но все еще не утратил самостоятельности в планировании собственных провокаций.

При этом Лукашенко, похоже, нужно, чтобы Путин эти провокации поддержал, чтобы он был в них замешан, чтобы Путин воспринимался, как их соавтор и соучастник.

Специально для Радио Свобода

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