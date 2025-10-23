Мнение
думки вголос
"Марк Пламбинг" идет на войну: как пикап техасского сантехника стал ган-траком ИГИЛ
Юрий Мацарский
Военнослужащий
Регистрируйся и слушай
LIGA.net запустила новый формат колонок – "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем рассказывает Юрий Мацарский:
- Как сантехник из Техаса продал свой пикап, который вскоре оказался в Сирии с крупнокалиберным пулеметом и флагом ИГИЛ.
- Как сантехник узнал свой пикап на видео террористов.
- ИГИЛ легко использовал ресурсы западного мира, а люди, которые им помогли, вероятно, до сих пор на свободе.
Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Комментарии (0)