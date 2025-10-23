Поразительная история о том, как глубоко проник ИГИЛ в западный мир

LIGA.net запустила новый формат колонок – "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

Как сантехник из Техаса продал свой пикап, который вскоре оказался в Сирии с крупнокалиберным пулеметом и флагом ИГИЛ.

Как сантехник узнал свой пикап на видео террористов.

ИГИЛ легко использовал ресурсы западного мира, а люди, которые им помогли, вероятно, до сих пор на свободе.

