LIGA.net запустила новый формат колонок – "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

  • Как сантехник из Техаса продал свой пикап, который вскоре оказался в Сирии с крупнокалиберным пулеметом и флагом ИГИЛ.
  • Как сантехник узнал свой пикап на видео террористов.
  • ИГИЛ легко использовал ресурсы западного мира, а люди, которые им помогли, вероятно, до сих пор на свободе.
Читайте также
"Главное правило: правил больше нет". Что объединяет Кремль и ИГИЛ

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO?

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
терроризмигилБлижний ВостокДумки вголос