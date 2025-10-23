Думка
думки вголос
"Марк Пламбінг" їде на війну: як пікап техаського сантехніка став гантраком ІДІЛ
Юрій Мацарський
Військовослужбовець
Про що розповідає Юрій Мацарський:
- Як сантехнік із Техасу продав свій пікап, який невдовзі опинився у Сирії з важким кулеметом і прапором ІДІЛ.
- Як сантехнік впізнав свій пікап на відео терористів.
- ІДІЛ легко використовував ресурси західного світу, а люди, які їм допомогли, ймовірно, досі на свободі.
