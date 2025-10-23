Разюча історія про те, як глибоко проліз ІДІЛ у західний світ

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що розповідає Юрій Мацарський:

Як сантехнік із Техасу продав свій пікап, який невдовзі опинився у Сирії з важким кулеметом і прапором ІДІЛ.

Як сантехнік впізнав свій пікап на відео терористів.

ІДІЛ легко використовував ресурси західного світу, а люди, які їм допомогли, ймовірно, досі на свободі.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net