LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що розповідає Юрій Мацарський:

  • Як сантехнік із Техасу продав свій пікап, який невдовзі опинився у Сирії з важким кулеметом і прапором ІДІЛ.
  • Як сантехнік впізнав свій пікап на відео терористів.
  • ІДІЛ легко використовував ресурси західного світу, а люди, які їм допомогли, ймовірно, досі на свободі.
"Головне правило: правил більше немає". Що об'єднує Кремль та ІДІЛ

тероризмблизький східІДІЛДумки вголос