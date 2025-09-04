Морской бой США с наркотиками и Мадуро
Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции
Президент США Дональд Трамп объявил из Белого дома, что расположенные у берегов Венесуэлы американские военные корабли провели успешную операцию против наркоторговцев. По его словам, в ходе нее были уничтожены 11 членов банды Tren de Aragua, выходцы из этой латиноамериканской страны.
Трамп, который стоял в окружении первых лиц государства, выглядел очень гордо. До этого он написал в своей социальной сети Truth Social, что "террористы находились в международных водах, перевозя нелегальные наркотики, и, очевидно, направлялись к берегам США". Президент заявил, что "происшедшее должно стать предупреждением всем, кто намеревается наполнить США наркотиками".
