Береговая охрана США постоянно перехватывает контрабанду, но никогда не топит подозрительные суда

Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

Президент США Дональд Трамп объявил из Белого дома, что расположенные у берегов Венесуэлы американские военные корабли провели успешную операцию против наркоторговцев. По его словам, в ходе нее были уничтожены 11 членов банды Tren de Aragua, выходцы из этой латиноамериканской страны.

Трамп, который стоял в окружении первых лиц государства, выглядел очень гордо. До этого он написал в своей социальной сети Truth Social, что "террористы находились в международных водах, перевозя нелегальные наркотики, и, очевидно, направлялись к берегам США". Президент заявил, что "происшедшее должно стать предупреждением всем, кто намеревается наполнить США наркотиками".

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net