Берегова охорона США постійно перехоплює контрабанду, але ніколи не топить підозрілі судна

Колонка написана для Haqqin.az, переклад із відома і дозволу редакції

Президент США Дональд Трамп оголосив із Білого дому, що розташовані біля берегів Венесуели американські військові кораблі провели успішну операцію проти наркоторговців. За його словами, під час неї було знищено 11 членів банди Tren de Aragua, вихідці з цієї латиноамериканської країни.

Трамп, що стояв в оточенні перших осіб держави, виглядав дуже гордо. До цього він написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що "терористи перебували в міжнародних водах, перевозячи нелегальні наркотики, і, очевидно, прямували до берегів США". Президент заявив, що "те, що сталося, має стати попередженням усім, хто має намір наповнити США наркотиками".

