дипломат и экономист, бывший посол Украины в Турции и Японии

Новые региональные стратегии США и их влияние на безопасность Японии, Южной Кореи и Тайваня

Международное сообщество вступило в "новую эру кризиса" – так характеризуется нынешняя ситуация в мире в ежегодном оборонном отчете Японии, который был утвержден правительством страны на прошлой неделе. В документе Китай определен как "самый серьезный стратегический вызов, с которым Япония когда-либо сталкивалась". По мнению авторов отчета, глобальный баланс сил резко меняется, а конкуренция между странами становится более очевидной. "В частности, усиливается конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем", – говорится в нем.

Отчет содержит жесткие оценки ситуации с безопасностью в регионе вокруг Японии. Признается, что "международное сообщество сталкивается с самыми большими вызовами с момента окончания войны", а проблемы, особенно выраженные в Индо-Тихоокеанском регионе, где расположена Япония, вероятно, станут еще более серьезными в будущем.

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