"На свавілля Китаю": США показують, що до їхніх планів не входить захист союзників
Міжнародна спільнота вступила у "нову еру кризи" – так характеризується поточна ситуація у світі у щорічному оборонному звіті Японії, який був затверджений урядом країни на минулому тижні. У документі Китай визначений як "найбільший стратегічний виклик, з яким Японія коли-небудь стикалася". На думку авторів звіту, глобальний баланс сил різко змінюється, а конкуренція між країнами стає більш очевидною. "Зокрема, посилюється конкуренція між Сполученими Штатами та Китаєм", – йдеться в ньому.
Звіт містить жорсткі оцінки безпекової ситуації у регіоні навколо Японії. Визнається, що "міжнародна спільнота стикається з найбільшими викликами з моменту закінчення війни", а проблеми, особливо виражені в Індо-Тихоокеанському регіоні, де розташована Японія, ймовірно, стануть ще серйознішими в майбутньому.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)