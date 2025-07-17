дипломат та економіст, колишній посол України в Туреччині та Японії

Нові регіональні стратегії США та їхній вплив на безпеку Японії, Південної Кореї та Тайваню

Міжнародна спільнота вступила у "нову еру кризи" – так характеризується поточна ситуація у світі у щорічному оборонному звіті Японії, який був затверджений урядом країни на минулому тижні. У документі Китай визначений як "найбільший стратегічний виклик, з яким Японія коли-небудь стикалася". На думку авторів звіту, глобальний баланс сил різко змінюється, а конкуренція між країнами стає більш очевидною. "Зокрема, посилюється конкуренція між Сполученими Штатами та Китаєм", – йдеться в ньому.

Звіт містить жорсткі оцінки безпекової ситуації у регіоні навколо Японії. Визнається, що "міжнародна спільнота стикається з найбільшими викликами з моменту закінчення війни", а проблеми, особливо виражені в Індо-Тихоокеанському регіоні, де розташована Японія, ймовірно, стануть ще серйознішими в майбутньому.

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