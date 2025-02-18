Адміністрація Трампа повинна бути обережною з тим, чого вона бажає.

Якщо Європа реалізує все, що США вимагали від неї минулого тижня, це призведе до зміцнення Європи за рахунок сили США.

Було чимало причин, чому американські гарантії безпеки для Європи були вигідними для обох берегів Атлантики. Натомість США змогли покладатися на підтримку Старого континенту в більшості своїх закордонних воєн, навіть якщо ця підтримка не завжди була одностайною і супроводжувалася значною кількістю демократичних критик.

Європа, можливо, взяла паузу в розвитку власної оборони після холодної війни, але не без американського заохочення: хто зараз пам’ятає еру кризових операцій і воєн на вибір далеко від рідної території? Це була доктрина НАТО після холодної війни під американським керівництвом.

Нові союзники НАТО в Центральній та Східній Європі отримали вказівку відмовитись від старомодних територіальних сил на основі призову та перейти до моделі експедиційних сил з професійними військами, значно меншими за чисельністю, орієнтованими на участь у бойових діях разом із США в Афганістані чи Іраку.

Читайте також США зараз віддають свою силу Росії та Китаю

Це одна з причин, чому інтерес до членства в НАТО був обмежений у Фінляндії на початку 2000-х років. Для Фінляндії основною загрозою залишалась територіальна, навіть після закінчення холодної війни.

Хоча вимагати від Європи взяти на себе відповідальність за свою безпеку справедливо, це не обов’язково є розумним кроком — особливо якщо ця адміністрація зацікавлена в збереженні статусу США як великої світової держави. Є кілька способів, якими США можуть собі зашкодити, налаштувавши Європу проти себе.