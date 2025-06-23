Я действительно не думал, что Трамп нанесёт удар по Ирану. Это казалось несвойственным ему, могло привести к расколу среди его сторонников (что, как говорят, и произошло) и так далее. Однако в субботу вечером он доказал, что я ошибался, – нанес удар по иранским ядерным объектам, а затем ещё и отпраздновал это.

Итак, США совершили акт войны – и на данном этапе худшее, что можно сделать, – это спешить с выводами. Я считаю, что и те, кто празднует это как успех, и те, кто осуждает как провал, повторяют одну из главных ошибок в военном анализе — судят о войне по её началу.

У нас нет представления о том, насколько эта операция была успешной в уничтожении ядерного потенциала Ирана, мы не знаем, как Иран отреагирует – ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, – и мы точно не знаем, как будет развиваться эта война. И меня очень тревожит сама идея, что кто-то может утверждать, будто знает.

Войны никогда не бывают такими, какими их представляют, и когда мы их начинаем, то фактически прыгаем в опасную неизвестность.