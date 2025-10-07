Мнение
думки вголос
Непризнанные курды и признанные палестинцы: один Ближний Восток, разные судьбы
Юрий Мацарский
Военнослужащий
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем рассказывает Юрий Мацарский:
- Почему далеко не все на Ближнем Востоке поддерживают реальное создание Палестинского государства.
- Чем похожи и чем отличаются ситуации курдов и палестинцев.
- Почему у курдов хорошие отношения с Израилем.
- Культ личности Саддама Хусейна среди палестинцев.
