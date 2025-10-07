Думка
думки вголос
Невизнані курди та визнані палестинці: один Близький Схід, різні долі
Юрій Мацарський
Військовослужбовець
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що розповідає Юрій Мацарський:
- Чому далеко не всі на Близькому Сході підтримують реальне створення Палестинської держави.
- Чим схожі й у чому відрізняються ситуації курдів і палестинців.
- Чому у курдів гарні стосунки з Ізраїлем.
- Культ Саддама Хусейна серед палестинців.
Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Коментарі (0)