Багатомільйонний мусульманський Курдистан товаришує з Ізраїлем і ненавидить Саддама Хусейна

Про що розповідає Юрій Мацарський:

Чому далеко не всі на Близькому Сході підтримують реальне створення Палестинської держави.

Чим схожі й у чому відрізняються ситуації курдів і палестинців.

Чому у курдів гарні стосунки з Ізраїлем.

Культ Саддама Хусейна серед палестинців.

