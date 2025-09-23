Мнение
думки вголос
Признание Палестинского государства: шаг к урегулированию или политическая победа ХАМАС
Юрий Мацарский
Военнослужащий
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мысли" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем рассказывает Юрий Мацарский:
- Что означает признание Палестинского государства несколькими ведущими мировыми державами.
- Почему более ста стран, включая Украину, уже признали Палестину, которая по многим параметрам остается "несостоявшимся государством".
- Как "отвязать" признание Палестины от одобрения террористических атак ХАМАС против Израиля.
