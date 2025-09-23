Хотя Палестина давно официально признана сотней государств, ей не хватает многих формальных признаков независимого государства

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мысли" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

Что означает признание Палестинского государства несколькими ведущими мировыми державами.

Почему более ста стран, включая Украину, уже признали Палестину, которая по многим параметрам остается "несостоявшимся государством".

Как "отвязать" признание Палестины от одобрения террористических атак ХАМАС против Израиля.

