дипломат и экономист, бывший посол Украины в Турции и Японии

Не стоит ожидать, что ИИ решит все острые проблемы человечества, поскольку он вполне способен создавать новые

Искусственный интеллект стал частью нашей повседневной жизни. Даже несовершенные модели начали активно использоваться в широком спектре применений, но итоги этого процесса оказались неоднозначными.

Создается впечатление, что довольно скоро мы увидим битвы агентов ИИ, поскольку некоторые из них будут созданы авторитарными режимами и террористическими группами, другие – сообществом киберзащиты.

К сожалению, это не футуристическое предположение, а реальность, которая уже вокруг нас.

