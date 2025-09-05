Мнение
Кто победит в гонке искусственных интеллектов – преступники или защитники?
Сергей Корсунский
дипломат и экономист, бывший посол Украины в Турции и Японии
Искусственный интеллект стал частью нашей повседневной жизни. Даже несовершенные модели начали активно использоваться в широком спектре применений, но итоги этого процесса оказались неоднозначными.
Создается впечатление, что довольно скоро мы увидим битвы агентов ИИ, поскольку некоторые из них будут созданы авторитарными режимами и террористическими группами, другие – сообществом киберзащиты.
К сожалению, это не футуристическое предположение, а реальность, которая уже вокруг нас.
