Думка
Хто переможе у гонитві штучних інтелектів – злочинці чи захисники
Сергій Корсунський
дипломат та економіст, колишній посол України в Туреччині та Японії
Штучний інтелект став частиною нашого повсякденного життя. Навіть недосконалі моделі почали активно використовуватись у широкому спектрі застосувань, але наслідки цього процесу виявилися неоднозначними.
Складається враження, що досить скоро ми побачимо битви агентів ШІ, оскільки деякі з них будуть створені авторитарними режимами та терористичними групами, інші – спільнотою кіберзахисту.
На жаль, це не футуристичне припущення, а реальність, яка вже відбувається.
