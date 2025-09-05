дипломат та економіст, колишній посол України в Туреччині та Японії

Не варто очікувати, що ШІ вирішить усі гострі проблеми людства, оскільки він цілком здатний створювати нові

Штучний інтелект став частиною нашого повсякденного життя. Навіть недосконалі моделі почали активно використовуватись у широкому спектрі застосувань, але наслідки цього процесу виявилися неоднозначними.

Складається враження, що досить скоро ми побачимо битви агентів ШІ, оскільки деякі з них будуть створені авторитарними режимами та терористичними групами, інші – спільнотою кіберзахисту.

На жаль, це не футуристичне припущення, а реальність, яка вже відбувається.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net