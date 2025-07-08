Почему БРИКС стал провалом для России
Путин не поехал в Бразилию, потому что испугался ареста. Лидер Китая Си даже не попытался сделать вид, что ему интересно. А в центре внимания оказались прозападные Лула да Силва и Моди.
Зато Путин произносил пустые тезисы по видеосвязи – о "крахе либеральной глобализации" и "экономическом превосходстве БРИКС над G7".
Но дело в том, что по номинальному ВВП страны БРИКС отстают более чем в два раза. И более 60% этой экономики – это один Китай. Россия же в этой коалиции – балласт.
Кремль лжет о "дипломатической победе". Но БРИКС не стал "антизападной осью". И не станет.
РФ не стала лидером Глобального Юга. Она – сырьевой придаток для Пекина, который продолжает торговаться с Западом за выгодный баланс.
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