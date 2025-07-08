Чому БРІКС став провалом для Росії
Путін не приїхав у Бразилію, бо злякався арешту. Китайський лідер Сі навіть не спробував удати, що йому цікаво. А центр уваги зайняли прозахідні Лула да Сілва та Моді.
Натомість Путін виголошував порожні тези відеозв’язком – про "крах ліберальної глобалізації" та "економічну перевагу БРІКС над G7".
Але річ у тім, що за номінальним ВВП країни БРІКС відстають більш ніж удвічі. І понад 60% цієї економіки – це один Китай. Росія ж у цій коаліції – баласт.
Кремль бреше про "дипломатичну перемогу". Але БРІКС не став "антизахідною віссю". Він і не стане.
РФ не стала лідером Глобального Півдня. Вона є сировинним придатком для Пекіна, який і далі торгується з Заходом за вигідний баланс.
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