Путін не приїхав у Бразилію, бо злякався арешту. Китайський лідер Сі навіть не спробував удати, що йому цікаво. А центр уваги зайняли прозахідні Лула да Сілва та Моді.

Читайте також Чи витримає російська економіка нову гонку озброєнь

Натомість Путін виголошував порожні тези відеозв’язком – про "крах ліберальної глобалізації" та "економічну перевагу БРІКС над G7".

Але річ у тім, що за номінальним ВВП країни БРІКС відстають більш ніж удвічі. І понад 60% цієї економіки – це один Китай. Росія ж у цій коаліції – баласт.

Кремль бреше про "дипломатичну перемогу". Але БРІКС не став "антизахідною віссю". Він і не стане.

РФ не стала лідером Глобального Півдня. Вона є сировинним придатком для Пекіна, який і далі торгується з Заходом за вигідний баланс.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net