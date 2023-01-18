Поддержка Украины, наказание РФ и преодоление энергетического кризиса. Чем обеспокоен ЕС

Уже почти год, как события в Украине ошеломили мир. В то роковое февральское утро 2022 года многие предсказывали, что Киев падет за считанные дни. Но тогда в свои прогнозы забыли учесть моральное и физическое мужество украинского народа.

Украинцы, несмотря ни на что, смогли противостоять российскому вторжению и дать отпор агрессору.

Даже жесточайшие нападения России на гражданское население или жестокая зима не поколебали решимость украинцев. За последний год Украина всколыхнула весь мир и вдохновила Европу. Уверяю – Европа всегда будет с Украиной.

Многие сомневались, останется ли поддержка Европы столь непоколебима, но сегодня Украина является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Европейские страны предоставляют Украине все большее необходимое оружие. В Европе нашли убежище около 4 млн украинцев, бежавших от войны. За этот год демократический мир ввел в действие против России сильнейшие санкции за всю историю, из-за чего российская экономика на десятилетие погрузится в рецессию, а ее промышленность не имеет доступа к каким бы то ни было современным и критическим технологиям. Преступления, которые совершила и совершает Россия в Украине, не останутся безнаказанными.

И мы не остановимся в нашей твердой помощи Украине сейчас и в подготовке к долгосрочным усилиям по восстановлению страны после войны. В подтверждение моих слов, 16 января Еврокомиссия предоставила финансовую поддержку Украине в размере 3 млрд евро. Это первый транш нашего пакета помощи, стоимостью 18 млрд евро на 2023 год, крупнейшего в истории микрофинансовой помощи третьим странам.

Это мощный сигнал, который повысит финансовую безопасность Украины, поможет выплатить заработную плату бюджетникам и обеспечит работу больниц, служб ЖКХ и школ. Реакция Европы на войну в Украине – пример того, как наш Союз объединился, когда это было нужнее всего.

Net Zero

Еще год назад Европа очень зависела от российского ископаемого топлива, эта зависимость скапливалась десятилетиями. Это сделало европейские страны уязвимыми к сокращению поставок топлива, повышению цен и, конечно, уязвимыми к манипулированию рынком со стороны президента РФ Владимира Путина.

Менее чем через год Европа преодолела эту опасную зависимость. Мы заменили 80% российского трубопроводного газа. Параллельно мы заполняли наши газохранилища. Мы снизили спрос на газ более чем на 20% с августа по ноябрь 2022 года и совместными усилиями снизили цены на него быстрее, чем ожидалось. Будучи на пике в августе, цены достигали 350 евро за мегаватт-час. В текущем месяце европейские цены на природный газ упали на 80%. Это ниже уровня войны в Украине. Европа в очередной раз показала силу своей коллективной воли.

Однако не должно быть иллюзий, предыдущие годы были действительно сложными и для населения, и для бизнеса: сначала пандемия, потом война России против Украины. Но это не все, и нам придется демонстрировать такую ​​же решительность, когда мы будем сталкиваться с дальнейшими кризисами. Как отмечено в отчете Всемирного экономического форума о глобальных рисках на 2023 год, рост инфляции повысит стоимость жизни и ведения бизнеса. Мы видим, что энергетику используют как оружие, видим угрозы торговых войн и возвращение конфронтационной геополитики. Кроме того, изменение климата уже стоит человечеству слишком дорого, и у нас нет ресурса на потери при переходе к чистой экономике. Именно об этом я хочу поговорить.

Net Zero (сокращение выбросов парниковых газов как можно ближе к нулевой отметке. – Ред.) уже имеет огромные промышленные, экономические и геополитические изменения. Бесспорно, это самая быстрая и выразительная трансформация за всю нашу жизнь. Это изменяет характер ведения бизнеса, природу промышленности. Но мы стоим на пороге чего-то гораздо большего. Только подумайте, что менее чем за три десятилетия мы хотим достичь результата Net Zero, но это достижение означает разработку и использование целого ряда новых чистых технологий в нашей экономике. В транспорте, строительстве, производстве и энергетике.

В следующее десятилетие состоится крупнейшая промышленная трансформация нашего времени

Возможно, те, кто разрабатывает и продуцирует новейшие технологии, станут основой для будущей экономики и будут наиболее конкурентоспособными. Масштаб возможностей очевиден всем. Международные энергетические агентства подсчитали, что к 2030 году рынок экологически чистых энергетических технологий будет составлять около $650 млрд в год. Это более чем в три раза больше сегодняшнего уровня. Чтобы опередить конкурентов, нам нужно продолжать инвестировать и укреплять нашу промышленную базу и делать Европу более благоприятной для инвестиций и инноваций, и это то, что инвесторы внимательно смотрят на различных рынках чистых технологий.

В Европе мы уже сделали первый шаг в этом направлении, введя Европейский Зеленый Курс (European Green Deal). Это набор политических инициатив, выдвинутых Европейской Комиссией, с общей целью сделать Европейский континент климатически нейтральным до 2050 года. Это беспрецедентная инвестиция в чистые технологии во всех секторах зеленого перехода. Cleantech (сфера чистых технологий) сейчас самый быстрорастущий инвестиционный сектор в Европе, между 2020 и 2021 годами он удвоил свою стоимость.

Хорошая новость для нашей планеты состоит в том, что и другие крупные экономики мира активизируются в этом направлении. План "зеленой трансформации" Японии направлен на то, чтобы помочь привлечь до 20 трлн иен (около 140 млрд евро) через экологические облигации. Индия предложила схему стимулирования производства, чтобы повысить конкурентоспособность в таких секторах как солнечная энергетика и батареи. Соединенное Королевство, Канада и многие другие страны утвердили свои инвестиционные планы по политике чистых технологий. И, конечно, мы все знаем о Законе о снижении инфляции в Соединенных Штатах. План инвестиций в чистые технологии на сумму $369 млрд. Это означает, что только Европа и Соединенные Штаты вместе выделяют около 1 трлн евро на ускорение развития экономики чистой энергии.

Все эти действия дают потенциал для значительного ускорения пути к климатической нейтральности, но не секрет, что некоторые элементы проекта Закона о снижении инфляции вызвали ряд беспокойств относительно некоторых целевых стимулов для компаний. Итак, вот почему мы работаем с нашими друзьями из Соединенных Штатов, чтобы найти решение. Например, чтобы компании из ЕС и производимые в ЕС электромобили также могли извлечь выгоду от Закона о снижении инфляции. Нашей целью должно быть избежание перебоев в трансатлантической торговле и инвестициях. Мы должны убедиться, что наши соответствующие программы поощрения справедливы и взаимно усилены, и мы также должны определить, как мы можем совместно извлечь выгоду от этих огромных инвестиций. К примеру, благодаря созданию экономии на масштабе пересечения через Атлантику, компенсируя общие стандарты.

Это значит, что мы, европейцы, также должны совершенствоваться в развитии своей индустрии чистых технологий. У нас есть небольшое окно для инвестирования в чистую энергию, инновации и чистые технологии, прежде чем экономика ископаемого топлива устареет.

Итак, сейчас у нас отрасль, которой угрожает пандемия, проблемы с цепочками снабжения и ценовые шоки. У нас есть неотложная необходимость осуществить переход к Net Zero без создания новых зависимостей. Мы извлекли уроки по использованию ископаемого топлива и знаем, что будущие инвестиционные решения будут приниматься сейчас, в зависимости от того, что мы делаем сегодня. У нас, европейцев, есть план: Green Deal Industrial plan . Его цель – сделать Европу домом чистых технологий и промышленных инноваций на пути к Net Zero. Этот план будет охватывать четыре разных направления: нормативную среду, финансирование, навыки и торговлю.

Первое направление – нам нужно создать нормативную среду, которая позволит быстро расширяться и создавать благоприятные условия для секторов, имеющих решающее значение для достижения цели Net Zero. Для этого мы предложим новый отраслевой закон Net Zero, который определит четкие цели в сфере чистых технологий до 2030 года, а цель будет сосредоточить инвестиции на стратегические проекты по всей цепочке поставок. Особо мы рассмотрим, как упростить и ускорить получение разрешений на проекты для производственных площадок чистых технологий.

Второе направление – финансирование и государственная помощь. Третий – развитие навыков для перехода. Лучший переход настолько качественный, насколько квалифицированные работники им руководят. С сильным развитием новых технологий нам очень понадобятся квалифицированные работники в этом секторе.

Четвертое направление будет содействовать открытой и справедливой торговле в пользу всех. Чтобы чистые технологии обеспечили Net Zero во всем мире, понадобятся мощные и устойчивые цепочки снабжения. Наши экономики всегда будут зависеть от международной торговли, поскольку ускоряется переход к открытию новых рынков и доступ к тому, что нужно отрасли. Нам нужна амбициозная торговая повестка дня, в том числе путем получения максимальной пользы от уже действующих торговых соглашений, например, с Канадой или Соединенным Королевством. Мы работаем над заключением соглашений с Мексикой, Новой Зеландией и Австралией и достигаем прогресса с Индонезией.

Международная торговля имеет ключевое значение, чтобы помочь отрасли снизить затраты, создать рабочие места и разработать новые продукты. Если же торговля не справедлива, мы должны реагировать более жестко. Китай сделал стимулирование развития чистых технологий и производства ключевым приоритетом своего пятилетнего плана. Это хорошо. КНР доминирует в мировых секторах производства, таких как электромобили и солнечные панели, которые важны для перехода к Net Zero. Но конкуренция на рынке Net Zero должна основываться на равных условиях. Китай открыто поощряет энергоемкие компании стран Европы и других перенести все или часть своего производства в КНР, обещая дешевую энергию, низкую стоимость рабочей силы и уникальную регуляторную среду. Пока нам нужно переориентировать наш подход на уменьшение рисков, а не на отделение. Это означает использование всех наших инструментов для борьбы с недобросовестными практиками, включая новое положение об иностранных субсидиях, и мы без колебаний приступим к расследованию, если считаем, что такие субсидии искажают наши закупки на других рынках. Мы хотим сотрудничать и работать вместе. Изменение климата требует глобального подхода, но это должен быть справедливый подход и равные условия игры.

История экономики чистых технологий все еще пишется. В течение многих предыдущих лет, когда я приезжала в Давос, я много раз слышала, что мы стоим на пороге творческого кризиса. Сфера чистых технологий может стать источником креатива с подабающей поддержкой и стимулами для компаний создавать и продуцировать инновации. С правильным фокусом на навыках и людях. С правильной средой, чтобы максимально использовать наш ведущий в мире инновационный потенциал.

В Европе есть все. Талант, исследование, промышленный потенциал, инвестиции. У Европы есть план на будущее. И потому я верю, что история экономики чистых технологий будет написана именно в Европе.

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