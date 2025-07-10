ОКСФОРД – Тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом в оголошений ним "День визволення", були здебільшого "призупинені" практично одразу після їхнього запровадження у квітні – відтермінування нещодавно продовжили до 1 серпня, – але вони надіслали чіткий сигнал: країни всього світу повинні адаптуватися до нової епохи й дипломатії економічного примусу. І, разом з тим, однозначний вибір сторони в боротьбі наддержав – це не той підхід, якого дотримуються більшість урядів.

Для Китаю дії Трампа, що серйозно підірвали довіру до Сполучених Штатів, створили можливість зміцнити його глобальний вплив. З цією метою країна посилено підкреслює свою привабливість як партнера: голова Сі Цзіньпін відвідав Камбоджу, Малайзію та В'єтнам, які Китай називає "жертвами" американських мит, для укладення двосторонніх угод у галузі охорони здоров'я, технологій, сільського господарства й освіти.