Зараз не можна втратити імпульс для демократичного переходу країни

Венесуельський лідер Ніколас Мадуро нині стикається з найсерйознішим викликом для своєї влади з моменту приходу до неї понад дванадцять років тому. У Карибському регіоні вже понад два тижні перебуває ударна авіаносна група на чолі з найбільшим у світі авіаносцем USS Gerald R. Ford, а також далекобійні бомбардувальники, морська піхота та інші американські сили, розгорнуті в межах місії, офіційно спрямованої на боротьбу з наркотрафіком.

Раніше неактивні військові бази регіону були реанімовані в межах військового нарощування, зосередженого на боротьбі з наркотрафіком, проте Мадуро опинився у центрі цієї операції через власні зв’язки з наркоторгівлею.

Нещодавно оприлюднена Національна стратегія безпеки (NSS) чітко визначає цілі США щодо Західної півкулі: "Залучати та розширювати". Друга з цілей передбачає позбавлення регіону режиму, який просуває пріоритети, явно суперечні цілям NSS, надаючи притулок злочинним угрупованням, отримуючи прибуток від торгівлі наркотиками та допускаючи впливу іноземних противників. А оскільки США прагнуть забезпечити доступ до критичних ланцюгів постачання, Венесуела відкриває цю ще невикористану можливість.

Хоча Дональд Трамп ухильно висловлювався щодо того, які саме його плани щодо Мадуро, зрозуміло, що президент не санкціонує найбільше розгортання ВМС США у Карибському регіоні за останні сорок років – що Пентагон назвав "Операцією Південного списа" – лише для протидії невеликим човнам з наркотиками.

