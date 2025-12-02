Колонка написана для Haqqin.az, переклад із відома і дозволу редакції

Група впливових конгресменів і сенаторів від обох партій заявила в неділю, що американські військові вчинили воєнний злочин біля берегів Венесуели.

Це була досить рідкісна для Конгресу заява, під якою підписалися як демократи, так і республіканці. Вона була оприлюднена незабаром після того, як The Washington Post повідомила про усний наказ, відданий "міністром війни" Пітом Гегсетом.

Сталося це ще 2 вересня, але відомо про нього стало тільки зараз. Тоді ракетним ударом було уражено венесуельський човен, у якому, як передбачалося, перебував вантаж наркотиків. Частину екіпажу було знищено, але двоє, як свідчило відео, залишилися в живих. І тоді Гегсет наказав розправитися і з ними. "Убити їх усіх до одного!" – були його слова, підтверджені спочатку двома військовими, присутніми під час цієї операції, а потім її підтвердили ще п'ятеро.

