Эффективные стратегии принятия решений: что такое цикл OODA и как он работает

ЛОНДОН – Мы сталкиваемся с большей неопределенностью – экономической, геополитической, социальной, – чем когда-либо в недавней истории. В этих условиях для руководителей компаний, политиков, инвесторов и других лиц, принимающих решения, крайне важно опираться на более широкий набор источников данных и просеивать больше сигналов разного качества и достоверности.

Более того, они должны делать это в мире, который переживает последствия деглобализации, на фоне усиления международной напряженности и быстрых технологических изменений, таких как распространение искусственного интеллекта. Здесь и в других сферах частные лица и компании, деятельность которых может повлиять на все общество, работают в условиях слабого регулирования и надзора.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net