Ефективні стратегії ухвалення рішень: що таке цикл OODA та як він працює

ЛОНДОН – Ми стикаємося з більшою невизначеністю – економічною, геополітичною, соціальною, – ніж будь-коли в недавній історії. У цих умовах для керівників компаній, політиків, інвесторів та інших осіб, які ухвалюють рішення, вкрай важливо спиратися на ширший набір джерел даних і просіювати більше сигналів різної якості та достовірності.

Ба більше, вони повинні робити це у світі, який поглинає наслідки деглобалізації, на тлі посилення міжнародної напруженості та швидких технологічних змін, таких як поширення штучного інтелекту. Тут та в інших сферах приватні особи і компанії, діяльність яких може вплинути на все суспільство, працюють в умовах слабкого регулювання і нагляду.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net