Думка
думки вголос
Визнання Палестинської держави: крок до врегулювання чи політична перемога ХАМАС
Юрій Мацарський
Військовослужбовець
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що розповідає Юрій Мацарський:
- Що означає визнання Палестинської держави декількома провідними світовими державами.
- Чому більш ніж сотня країн, включно з Україною, вже визнали Палестину, яка за багатьма параметрами залишається "державою, що не відбулася".
- Як "відв'язати" визнання Палестини від схвалення терористичних атак ХАМАС проти Ізраїлю
Читайте також
Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Коментарі (0)