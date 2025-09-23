LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що розповідає Юрій Мацарський:

  • Що означає визнання Палестинської держави декількома провідними світовими державами.
  • Чому більш ніж сотня країн, включно з Україною, вже визнали Палестину, яка за багатьма параметрами залишається "державою, що не відбулася".
  • Як "відв'язати" визнання Палестини від схвалення терористичних атак ХАМАС проти Ізраїлю
