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Ранее ОДКБ так быстро не реагировала. Ситуация в Казахстане показательна. А где США и КНР?

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Ранее ОДКБ так быстро не реагировала. Ситуация в Казахстане показательна. А где США и КНР?

политолог
06.01.2022, 19:02

Именно для России протесты в Казахстане являются едва ли не самым большим вызовом. Критическими будут несколько следующих дней и поведение силовиков

Массовые протесты в Казахстане в начале 2022 года оказались неожиданными для абсолютного большинства обозревателей. Однако именно для России соответствующая ситуация является едва ли не самым большим вызовом.

Прежде всего речь идет о событиях в стране, с которой РФ имеет самую большую сухопутную границу (7598 км) и которая до этого не привлекала к себе много внимания Москвы. Кроме того, ответные события на практике могут проверить способность РФ играть роль регионального лидера, к чему так стремится Кремль – в данном случае в процессе урегулирования кризисной ситуации в соседней стране.

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Волна протестов, которая началась 2 января и достигла своего апогея 4-5 января в форме массовых митингов, столкновений и даже штурмов админзданий и аэропорта, быстро заставила руководителя Казахстана Касима-Жомарта Токаева обратиться в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в наведении порядка, стабилизации ситуации и противодействии бандформированиям".

ОДКБ, существующая почти 30 лет и объединяющая, кроме Казахстана, также РФ, Беларусь, Армению, Кыргызстан и Таджикистан, рассматривается как главный инструмент поддержания лидерства РФ в военной сфере среди стран бывшего СССР.

Однако показательна не только скорость, с которой руководство Казахстана решило обратиться к союзникам по ОДКБ, но и то, как быстро ОДКБ откликнулась и решила вмешаться. До этого ОДКБ игнорировала обращение за помощью, когда речь шла о беспорядках в Кыргызстане в 2010 году или Второй Карабахской войне 2020 года.

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Бесспорно, позиция РФ в вопросе привлечения сил ОДКБ к событиям в Казахстане была ключевой, учитывая, что именно российские силы создают основу так называемых Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), созданных в рамках ОДКБ в соответствии с решением 2009 года.

От РФ в КСОР ОДКБ входит 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада (Ульяновск) и 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (Иваново). Хотя интересно, что, по сообщениям отдельных российских СМИ, речь идет о развертывании роты спецназа 76-й десантно-штурмовой дивизии, а также роты отдельной 45-й бригады спецназа НДС ВС РФ. Не исключено также привлечение отдельных бригад специального назначения Центрального военного округа РФ (2-я и 24-я), а также не менее батальона 55-й отдельной горной бригады этого же округа.

Важно и то, что в противовес весне 2021 года, когда соединения Воздушно-десантных войск ВС РФ активно привлекались к нагнетанию ситуации вокруг Украины, в конце 2021 года силы соответствующего рода войск практически не фигурировали в новом витке напряженности, который инициировало руководство РФ.

Таким образом, Кремль может активно привлекать именно ПДС ВС РФ, которые рассматриваются как основа сил быстрого реагирования из-за боеготовности и средств мобильности для вмешательства во внутренние дела Казахстана.

В общей сложности ПДС ВС РФ насчитывают до 45 000 человек, 80% из которых являются военнослужащими-контрактниками.

Как можно понять из официальных сообщений, РФ приступила к развертыванию сил Воздушно-десантных войск в Казахстане. Речь идет об "охране административных и военных зданий, содействии силам правопорядка". Показательно, что не уточняется ни место развертывания российских сил, ни их предельная численность.

LIGA.net ведет хронику ситуации в Казахстане. Детали – здесь.

Скорее всего ответные силы будут размещены на критических объектах таких ключевых городов, как Нур-Султан и Алматы, а также в районах добычи углеводородов (Жанаозен, Актау), откуда и начались протесты.

Вовлеченность других членов ОДКБ будет носить более чем символический характер – на сегодняшний день известно, что от Армении будет привлечено до 70 бойцов, от Таджикистана до 200 бойцов. Беларусь и Кыргызстан также заявляют о готовности приобщиться к совместным действиям в рамках ОДКБ. При этом в Кыргызстане четко подчеркивают, что речь пойдет только об охране объектов стратегического значения, а не о борьбе с протестующими.

Кроме того, парламент Кыргызстана должен дать согласие на соответствующий шаг по отправке военных в соседнюю страну. Хотя свою главную роль соответствующие контингенты выполнят – российская интервенция в Казахстан будет представляться как часть совместных действий ОДКБ.

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Силы ОДКБ, основу которых будут составлять российские десантники, могут сыграть свою важную роль в попытках властей Казахстана перехватить инициативу у протестующих и в конце концов взять ситуацию под контроль. Охрана критически важных объектов инфраструктуры от захвата протестующими исключит возможность создания действенной альтернативы и перетягивания на себя реальной власти.

Кроме того, ОДКБ может высвободить подконтрольные режиму силы для локализации и постепенного подавления протестного движения.

В этом плане критически важным будет дальнейшее поведение силовых ведомств Казахстана. Если присутствие российских сил убедит их активно действовать на стороне режима, это создает возможность перехватить инициативу Токаева и его окружения.

Если же будет больше пассивность, то одних российских сил может не хватить, а противостояние может начать превращаться из формата "правящий режим Казахстана – народ Казахстана" в формат "силы российской интервенции – народ Казахстана" с неизвестными последствиями для сил российской интервенции.

РФ будет активно оправдывать соответствующее привлечение своих сил под прикрытием ОДКБ и невозможностью сидеть, сложа руки, когда в соседней стране, с которой у нее наиболее длинная сухопутная граница, ситуация выходит из-под контроля и грозит превратиться в неконтролируемую.

Кроме того, отдельные представители РФ уже активно упоминают о 3,5 млн русскоязычных граждан Казахстана, которых тоже не могут оставить на произвол судьбы. Параллельно же ощущается нехватка интереса США или КНР выступить в качестве активных игроков по стабилизации ситуации в Казахстане – это ясно показывают заявления внешнеполитических ведомств обеих стран.

В то же время накопленные инвестиции США в Казахстан, по разным оценкам, составили от $ 36 млрд до почти $ 54 млрд.

В случае КНР речь идет об общих накопленных инвестициях на почти $ 28 млрд. Таким образом Москва может продать свою интервенцию в Казахстан более влиятельным игрокам мировой политики необходимостью обеспечить их экономические интересы, которым грозит нестабильность и хаос, если не будут приняты соответствующие меры.

В то же время для самой Москвы соответствующая интервенция под предлогом противодействия нестабильности и хаосу – это хорошая возможность усилить влияние на соседнюю страну, которая, несмотря на участие в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ, давно и успешно проводит политику балансировки и многовекторности активно привлекая таких внешних. игроков как США, КНР или ЕС для сдерживания аппетитов РФ.

Показательно то, что в рамках введения соответствующего российского контингента под прикрытием ОДКБ не обсуждаются сроки и масштабы привлечения российских сил, что может в будущем создать проблемы по выводу соответствующих сил.

Конечно, нельзя исключать, что РФ не удастся стабилизировать ситуацию в Казахстане, опираясь на ограниченное привлечение собственных десантников под прикрытием ОДКБ. Таким образом, вместо быстрой и результативной интервенции на практике выйдет операция, которая будет заставлять РФ сконцентрироваться исключительно на Казахстане, учитывая масштабы страны.

Однако возможна и другая ситуация – нестабильность в соседней стране будет использована для усиления позиций РФ, как это имело место в 2020-2021 годах в случае событий в Беларуси или в случае развертывания сил миротворцев после Второй Карабахской войны на территории Азербайджана.

Критическими будут несколько следующих дней, а также поведение силовых ведомств Казахстана.

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