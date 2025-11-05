В США появляются те же оправдания для насилия, которые Кремль когда-то придумал против Украины

Один из моих коллег, который служит в Вооружённых силах Украины, провёл два с половиной года в российском плену. Наряду с физическими пытками происходили и постоянные допросы.

Один из его допрашивающих снова и снова возвращался к началу войны, пытаясь возложить вину на Украину.

Мой товарищ тогда спрашивал: "Чья армия пересекла границу какой страны?". На что допрашивающий отвечал что-то вроде: "Если посмотреть глубже…", или "Но на самом деле происходило то, что…", или "Существовал украинский план…".

Россия вторглась в Украину. Российская армия без всяких провокаций пересекла украинские границы. Но этот однозначный акт агрессии с самого начала окружён потоком конспирологического абсурда, призванного создать впечатление, будто Россия — жертва.

Всё это я вспоминал в прошлый вторник, 28 октября, в Портленде. Этот город, как и некоторые другие, Трамп и его приближённые советники объявили угрозой, поводом для атаки, местом "войны".

