У США з’являються ті самі виправдання для насильства, які Кремль колись вигадав проти України

Один із моїх колег, який служить у Збройних Силах України, провів два з половиною роки в російському полоні. Поряд із фізичними тортурами відбувалися й постійні допити.

Один із його допитувачів раз за разом повертався до початку війни, намагаючись покласти провину на Україну.

Мій товариш тоді питав: "Чия армія перетнула кордон якої країни?". На що допитувач відповідав щось на кшталт: "Якщо подивитися глибше…", або "Але насправді відбувалося те, що…", чи "Існував український план…".

Росія вторглася в Україну. Російська армія без жодних провокацій перетнула українські кордони. Але цей однозначний акт агресії з самого початку оточений потоком конспірологічного абсурду, покликаного створити враження, ніби Росія — жертва.

Усе це я згадував минулого вівторка, 28 жовтня, у Портленді. Це місто, як і деякі інші, Трамп і його наближені радники оголосили загрозою, приводом для нападу, місцем "війни".

