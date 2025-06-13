На этой неделе Дональд Трамп призвал к второй гражданской войне, выступая на военной базе США. Этот сценарий можно сдержать и предотвратить, если у нас будет мужество слушать, анализировать и действовать. И в эту субботу у нас будет возможность действовать.

Слушать – это важно. Речь была произнесена на базе, которая теперь снова называется Форт-Брегг. Эта крепость была названа в честь генерала конфедератов. Её переименовали в Форт Либерти. При этой администрации её снова назвали Форт-Брегг, якобы чтобы почтить другого американского военнослужащего, а не генерала конфедератов.

Это нечестная показуха, оскорбляющая всех. Сейчас крепость снова названа в честь генерала конфедератов, как ясно дал понять Трамп. Традиция, которая теперь фактически чествуется, – это традиция предателей и нарушителей присяги.

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В речи Трампа существование Соединённых Штатов ставится под сомнение. Мы – не страна, а разделённое общество, в котором одни заслуживают наказания от других. Он не упомянул современный мир, не сказал ни о каких общих американских интересах, требующих национальной обороны. Не было никакой озабоченности угрозами со стороны Китая или России. Единственные страны, которые Трамп выделил – диктатуры Ближнего Востока – получили большую похвалу, потому что их лидеры давали деньги Трампу. Не было ни слова о реально продолжающихся войнах, таких как российское вторжение в Украину.

Трамп обращался к битвам разных эпох, чтобы создать чувство индивидуального героизма, которым, конечно, история армии США очень богата. Но этот индивидуальный героизм обычно упоминают главнокомандующие как доказательство существования нации, достойной защиты. В речи Трампа такой Америки не было. Америка в его речи существовала лишь как культ личности вокруг него самого.

В реальной истории США одна война является центральной – Гражданская война. Трамп, который никогда не видел смысла в защите республики армией Союза, теперь, похоже, занял позицию, что Конфедерация должна была победить. Он пообещал переименовать Форт Грегг-Эдамс, первую базу, названную в честь афроамериканцев, в Форт Роберт И. Ли. Эта база не носила полного имени командующего конфедератов с 1950 года. Ли был предателем, нарушителем присяги, защитником рабства и командиром силы, миссией которой было разделение Соединённых Штатов Америки.

В своей речи Трамп утверждал, что задержание нелегальных мигрантов в 2025 году – это такое же проявление мужества, как и участие в Войне за независимость, Первой мировой, Второй мировой войнах, войне в Корее или Вьетнаме. Для солдат того времени было бы новостью, что штурм окопа или прыжок с самолёта ничем не отличаются от издевательств над аспирантом или травли средневековой швеи.

Но вот в чём магия риторики Трампа: он стремится превратить мужество прошлого в трусость будущего. Он готовит американских солдат видеть себя героями, когда они выполняют операции внутри Соединённых Штатов против безоружных людей, включая своих соотечественников.