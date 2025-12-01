Російська "священна корова" зазнає краху – пілотовані польоти в космос призупинені
27 листопада на космодромі Байконур, під час запуску російського пілотованого космічного корабля "Союз МС-28" з екіпажем для МКС, було виявлено, що пусковий комплекс зазнав пошкоджень. А саме – його частину, платформу підготовки ракети-носія, було повністю зруйновано.
Ця платформа завжди під час запуску ховається під пусковим комплексом. Її, найімовірніше, не було зафіксовано. І під час запуску реактивним струменем її виштовхнуло зі сховища, було перевернуто і зруйновано, елемент стартового комплексу опинився на дні котловану.
Ця мобільна платформа важить приблизно 20 тонн і є достатньо складною конструкцією. Існують різні модифікації, а той варіант, який застосовувався зараз, було виготовлено у 1960–1970-х роках.
Питання для росіян полягає у тому, скільки часу знадобиться на відновлення і скільки на це необхідно грошей.
Реконструкція може тривати рік, півтора чи два роки. Але цілком можна припускати, що шкоди зазнала не лише сама платформа, а й інші частини пускового комплексу. А це додаткові роботи, додаткові матеріали, механізми, які складно виготовити.
