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Россияне идут во власть: аппетит у грабителей приходит во время войны

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Россияне идут во власть: аппетит у грабителей приходит во время войны

журналист
06.07.2022, 16:04

"Осваивать" оккупированные территории Украины, конечно же, должны именно те, кому доверяют в Кремле и на Лубянке

Один за другим представители оккупационных властей захваченных Россией украинских регионов сообщают о том, что назначили новыми "министрами" граждан Российской Федерации. Так произошло и в так называемой Донецкой народной республике, и в Херсонской области, которую даже "народной республикой" провозгласить пока что постеснялись, а российских граждан уже направили в новую власть.

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"Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев", – заявляет в Telegram глава террористической организации ДНР Денис Пушилин.

"Изучив опыт построения структур органов власти в регионах Российской Федерации, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей Херсонской области, но и среди российских профессионалов и управленцев", – утверждает глава марионеточной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Примерно так же было и в оккупированном Крыму в 2014 году. Местные коллаборационисты – это, уверен, только обложка оккупационной власти. А главные решения принимаются "кураторами", которые занимают кабинеты в экономически значимых ведомствах и спецслужбах. Но если в Крыму еще пытались соблюдать приличие с "обложками", то во время оккупации 2022 года, похоже, отказались и от таких условных приличий.

И этот российский подход несложно объяснить.

Во-первых, к тем, кто предает собственную страну, нет и не может быть никакого доверия – даже у тех, кто непосредственно организовывает оккупацию.

А, во-вторых, всякая российская оккупация – это, уверен, прежде всего, большой грабеж на фоне всхлипов о "русском мире" и возгласов о "сакральности".

Это, кстати, и есть ответ на сакраментальный вопрос "Где вы были все восемь лет?" – если только адресовать его самим оккупантам.

Как, где были? "Осваивали", а точнее, грабили Крым и Донбасс. А теперь предоставляется возможность "освоить" также территории, с которых в 2014 году украинская армия и добровольческие батальоны изгнали российских оккупантов. А еще Херсонскую область. А еще Запорожье. Аппетит у грабителей, как известно, приходит во время войны.

Но "осваивать", конечно же, должны именно те, кому доверяют в Кремле и на Лубянке. И кто должен следить, чтобы кремлевские "гауляйтеры" не переусердствовали, набивая собственные карманы.

Потому что в России, уверен, существует всего один бездонный карман - карман самого президента РФ Владимира Путина.

Специально для Крым Реалии

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