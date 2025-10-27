Наше счастье в том, что наши взгляды на начало переговоров совпали и мы не слышим из Белого дома о "предварительных уступках"

Дипломатия намеков – штука сложная и порой даже непредсказуемая. Смысл, который для одной политической культуры кажется до банальности очевидным, для другой может обернуться циничной шуткой или даже агрессией. Тем более опасной становится такая дипломатия, когда речь идет о мире во время войны, в которой твоя страна напрямую не участвует.

Разумеется, ты ничем не рискуешь (кроме чужих жизней), однако всего одна ошибка может разрушить и твой имидж, и эффективность твоей дипломатии, и твою собственную способность вообще хоть как-то влиять на большой арене.

Поэтому сегодня немного размышлений о том, почему передача "Томагавков" и не должна была состояться, почему Таиланд и Камбоджа интереснее Трампу, чем Европа, и чего именно президент США может испугаться.

