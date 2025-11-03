Україні час навчитися жити без україноцентричних ілюзій – і водночас не дати "великим державам" забути про себе

У політичних і у голлівудських подіях є одна спільна вада – дуже часто маркетинг і хайп довкола тієї чи іншої прем'єри формують завищені очікування. А після всі можуть залишитися розчарованими.

Саме тому стародавній принцип не зачаровуватися, щоб не розчаруватися, є ключовим для аналітиків.

Існує поширене переконання (яке політики на кшталт Трампа намагаються максимально підтримувати), що виключно на "великих" зустрічах вирішується доля світу. І що лише під час спілкування лідерів великих держав можливо досягти певного результату.

Але що ж насправді обговорювали на саміті у Південній Кореї, де зійшлися США та КНР? Якими є результати, і чому вони значно більш нейтральні, ніж про це говорять заголовки світових медіа?

Реальні теми

Ця зустріч відрізнялася від багатьох інших елементів трампівської дипломатії. Ми вже подекуди звикли, що сучасна дипломатія США – це про короткострокові двосторонні контакти, швидкі дзвінки та ще швидшу організацію зустрічей, про спонтанні й часто неузгоджені виступи та абсолютно несподівані теми для всіх спостерігачів.

