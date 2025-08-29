Администрация Трампа пытается вернуть сферу здравоохранения в 1900 год. Вопрос в том – зачем

КЕМБРИДЖ – Президент США Уильям Мак-Кинли умер в 1901 году от огнестрельных ранений, которые современная медицина могла бы легко вылечить. Хотя рентгеновские лучи были уже изобретены, они еще не были широко доступны, поэтому медики Мак-Кинли не смогли обнаружить одну из пуль убийцы. А антибиотики, что могли бы предотвратить возникновение сепсиса – основной причины смерти Мак-Кинли, – не будут открыты еще несколько десятилетий.

Когда президент США Дональд Трамп говорит о том, как сделать Америку снова великой, он имеет в виду именно этот период. Мак-Кинли был "твердым сторонником тарифов", заметил Трамп, и под его руководством Соединенные Штаты были "наверное, самыми богатыми" за всю свою историю.

Однако, как обычно, Трамп ошибается как в истории, так и в экономике.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net