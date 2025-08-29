Адміністрація Трампа намагається повернути сферу охорони здоров'я до 1900 року. Питання в тому, навіщо

КЕМБРИДЖ – Президент США Вільям Мак-Кінлі помер у 1901 році від вогнепальних поранень, які сучасна медицина могла б легко вилікувати. Хоча рентгенівські промені були вже винайдені, вони ще не були широко доступні, тому медики Мак-Кінлі не змогли знайти одну з куль убивці. А антибіотики, що могли б запобігти виникненню сепсису – основної причини смерті Мак-Кінлі, – не будуть відкриті ще кілька десятиліть.

Коли президент США Дональд Трамп говорить про те, як зробити Америку знову великою, він має на увазі саме цей період. Мак-Кінлі був "твердим прихильником тарифів", зауважив Трамп, і під його керівництвом Сполучені Штати були "напевно, найбагатшими" за всю свою історію.

Однак, як завжди, Трамп помиляється як в історії, так і в економіці.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net