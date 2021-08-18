Ситуация в Афганистане – позорный крах и стагнация США? Не нужно недооценивать Америку

Смешно читать диванных экспертов по Афганистану, рассуждающих о якобы слабости США и проводящих аналогии между выводом советских войск из Афгана в 1989 году и уходом войск США.

Поэтому предлагаю ответить всем на несколько вопросов:

1. Является ли свидетельством слабости то, что около 5 000 американских солдат, находившихся в Афганистане последние три года, при наличии 300-тысячной армии, Царандоя МВД, хадовцев сил безопасности и малиши-погранцов, фактически являлись гарантом обеспечения подконтрольности правительству Ашрафа Гани всей страны против около 80-тысячной талибской группировки, которая после вывода войск США из Афганистана, захватила страну в считанные дни?

Армия Афгана была многотысячным коллективом родственных кланов, монополизировавших право приема на службу в контору, финансируемую США. Эта армия успешно симулировала войнушку со своими родственниками, которые кормились у талибов. Как только возникла угроза реальной войнушки и хозяева с денюжкой и ништяками подорвались сваливать – армия Афгана просто исчезла.

2. Как скажется на США прекращение субсидирования из национального бюджета Афгана с перенаправлением высвободившихся средств в национальную экономику и оборонный сектор? Ослабит ли это США?

3. Насколько и на каком уровне разуверилось мировое сообщество в американской внешней политике и экономической мощи, если наиболее развитые союзники США поддержали вывод войск из Афгана, а с разгромными тезисами об американской слабости выступили Россия и украинские эксперты- "спецы" по Афгану?

4. Перестанет ли США быть центром притяжения мигрантов со всего мира, разочаровавшихся в ней в связи с оставлением Афганистана?

5. Сколько промышленных предприятий на территории Афгана, важных для экономики США, они потеряли, лишив себя поступлений в бюджет, и насколько сократился взаимный товарообмен?

6. Сколько средств будет сэкономлено на прекращении содержания авианосной группы в прилегающих водах Аравийского и Красного моря в связи с ее выводом и сокращении ежедневных вылетов авиации с арендованных авиабаз в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии?

7. Насколько выгодным окажется отказ США от ответов на шантаж Пакистана, требующего дополнительных плюшек за предоставление своих авиабаз для использования беспилотной и пилотируемой авиации США?

8.Будут ли заинтересованы сопредельные с Афганом страны в американском содействии в укреплении национальной обороны на случай возможного вторжения талибов? Ведь еще в советские времена Афган считался мягким подбрюшьем СССР, а теперь там есть сила, которая может войти как раскаленный нож в масло! Узбекистан удержит границу – там все-таки река и довольно неплохо подготовленная армия. А вот в Таджикистане и Туркмении могут быть проблемы!

9. Насколько будут затратны попытки недружественных США стран, в том числе России, наладить отношения с новым талибским руководством Афгана, обещая и предоставляя им определенные льготы, преференции и всяческие кэшбеки, отнимая их из собственных бюджетов?

Эти и другие вопросы при здравом рассуждении могут открыть глаза многим, кто, не щадя своих сил сейчас разглагольствует о позорном крахе и стагнации США.

Не нужно недооценивать США: будь они дураками, то и дело испытывающими фиаско по всему миру, они бы не добились в нем лидирующего положения и остаются во главе мировой экономики и центром военной силы! Ведь американцам просто надоело тратить свои деньги на построение демократии там, где она никому не нужна и кормить душманов! Намек поняли? Им может надоесть тратить свои деньги и в других странах!

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