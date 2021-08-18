UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ситуация в Афганистане – позорный крах и стагнация США? Не нужно недооценивать Америку

Цей матеріал також доступний українською
Ситуация в Афганистане – позорный крах и стагнация США? Не нужно недооценивать Америку

генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів
18.08.2021, 19:26

Американцы не дураки. Им просто надоело тратить свои деньги на построение демократии там, где она никому не нужна

Смешно читать диванных экспертов по Афганистану, рассуждающих о якобы слабости США и проводящих аналогии между выводом советских войск из Афгана в 1989 году и уходом войск США. 

Поэтому предлагаю ответить всем на несколько вопросов:

1. Является ли свидетельством слабости то, что около 5 000 американских солдат, находившихся в Афганистане последние три года, при наличии 300-тысячной армии, Царандоя МВД, хадовцев сил безопасности и малиши-погранцов, фактически являлись гарантом обеспечения подконтрольности правительству Ашрафа Гани всей страны против около 80-тысячной талибской группировки, которая после вывода войск США из Афганистана, захватила страну в считанные дни?

Армия Афгана была многотысячным коллективом родственных кланов, монополизировавших право приема на службу в контору, финансируемую США. Эта армия успешно симулировала войнушку со своими родственниками, которые кормились у талибов. Как только возникла угроза реальной войнушки и хозяева с денюжкой и ништяками подорвались сваливать – армия Афгана просто исчезла.

2. Как скажется на США прекращение субсидирования из национального бюджета Афгана с перенаправлением высвободившихся средств в национальную экономику и оборонный сектор? Ослабит ли это США?

3. Насколько и на каком уровне разуверилось мировое сообщество в американской внешней политике и экономической мощи, если наиболее развитые союзники США поддержали вывод войск из Афгана, а с разгромными тезисами об американской слабости выступили Россия и украинские эксперты- "спецы" по Афгану?

4. Перестанет ли США быть центром притяжения мигрантов со всего мира, разочаровавшихся в ней в связи с оставлением Афганистана?

5. Сколько промышленных предприятий на территории Афгана, важных для экономики США, они потеряли, лишив себя поступлений в бюджет, и насколько сократился взаимный товарообмен?

6. Сколько средств будет сэкономлено на прекращении содержания авианосной  группы в прилегающих водах Аравийского и Красного моря в связи с ее выводом и сокращении ежедневных вылетов авиации с арендованных авиабаз в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии?

7. Насколько выгодным окажется отказ США от ответов на шантаж Пакистана, требующего дополнительных плюшек за предоставление своих авиабаз для использования беспилотной и пилотируемой авиации США?

8.Будут ли заинтересованы сопредельные с Афганом страны в американском содействии в укреплении национальной обороны на случай возможного вторжения талибов? Ведь еще в советские времена Афган считался мягким подбрюшьем СССР, а теперь там есть сила, которая может войти как раскаленный нож в масло! Узбекистан удержит границу – там все-таки река и довольно неплохо подготовленная армия. А вот в Таджикистане и Туркмении могут быть проблемы!

9. Насколько будут затратны попытки недружественных США стран, в том числе России, наладить отношения с новым талибским руководством Афгана, обещая и предоставляя им определенные льготы, преференции и всяческие кэшбеки, отнимая их из собственных бюджетов?

Эти и другие вопросы при здравом рассуждении могут открыть глаза многим, кто, не щадя своих сил сейчас разглагольствует о позорном крахе и стагнации США. 

Не нужно недооценивать США: будь они дураками, то и дело испытывающими фиаско по всему миру, они бы не добились в нем лидирующего положения и остаются во главе мировой экономики и центром военной силы! Ведь американцам просто надоело тратить свои деньги на построение демократии там, где она никому не нужна и кормить душманов! Намек поняли? Им может надоесть тратить свои деньги и в других странах!

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
армия США США Афганистан талибан война в Афганистане талибы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 