Цей святковий сезон для багатьох угорців може стати одним із найбільш політизованих за останні десятиліття. Злет Петера Мадяра – першого реального претендента на владу за 16 років правління Віктора Орбана – без сумніву, буде на вустах у всіх, коли родини збиратимуться за столом. Одна тема гарантовано домінуватиме в розмовах.

Скандал із насильством над дітьми в Угорщині перетнув політичні бар’єри: виборці влади обурені не менше, ніж прихильники опозиції. Він не лише підриває позиції уряду всього за чотири місяці до виборів, а й грає на сильних сторонах головного опонента. Принаймні одне грудневе опитування показало різке збільшення відриву опозиції в рейтингах.

Читайте також
Той, хто кинув виклик Орбану: що треба знати про Петера Мадяра

Захист дітей став фірмовою темою Мадяра. Його політичний злет почався минулого року зі скандалу навколо президентського помилування, пов’язаного з педофілією, а відтоді він використовує кожну нагоду, щоб привертати увагу до зіпсованої системи, сформованої через недбалість, зловживання владою та політичне прикриття.

Ці проблеми, що тягнуться роками, містять випадки насильства щодо дітей у державних закладах опіки та установах для неповнолітніх. Останній із них – так звана справа вулиці Сьольо з виховної колонії в столиці – спричинив серйозний політичний і суспільний резонанс.

У цій справі повідомляється про звинувачення в сексуальній експлуатації та примусовій праці, а також у словесному, фізичному й сексуальному насильстві. У соціальних мережах поширювалися відео, на яких видно, як працівники установи, зокрема її керівники, піддають дітей нелюдському поводженню під виглядом "дисципліни".

Відкривай цей матеріал із LIGA PRO — лови святкову пропозицію
Вже маєте LIGA PRO?

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
угорщинаВіктор Орбанпедофілія