Багато жертв бояться говорити відкрито через твердження, що ця справа сягає найближчого оточення чинного угорського прем'єра

Цей святковий сезон для багатьох угорців може стати одним із найбільш політизованих за останні десятиліття. Злет Петера Мадяра – першого реального претендента на владу за 16 років правління Віктора Орбана – без сумніву, буде на вустах у всіх, коли родини збиратимуться за столом. Одна тема гарантовано домінуватиме в розмовах.

Скандал із насильством над дітьми в Угорщині перетнув політичні бар’єри: виборці влади обурені не менше, ніж прихильники опозиції. Він не лише підриває позиції уряду всього за чотири місяці до виборів, а й грає на сильних сторонах головного опонента. Принаймні одне грудневе опитування показало різке збільшення відриву опозиції в рейтингах.

Захист дітей став фірмовою темою Мадяра. Його політичний злет почався минулого року зі скандалу навколо президентського помилування, пов’язаного з педофілією, а відтоді він використовує кожну нагоду, щоб привертати увагу до зіпсованої системи, сформованої через недбалість, зловживання владою та політичне прикриття.

Ці проблеми, що тягнуться роками, містять випадки насильства щодо дітей у державних закладах опіки та установах для неповнолітніх. Останній із них – так звана справа вулиці Сьольо з виховної колонії в столиці – спричинив серйозний політичний і суспільний резонанс.

У цій справі повідомляється про звинувачення в сексуальній експлуатації та примусовій праці, а також у словесному, фізичному й сексуальному насильстві. У соціальних мережах поширювалися відео, на яких видно, як працівники установи, зокрема її керівники, піддають дітей нелюдському поводженню під виглядом "дисципліни".

